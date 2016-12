Pisa, il Sindaco dà fiducia a Giuseppe Corrado

Arriva da Facebook l’ultimo aggiornamento di una giornata convulsa che ha visto i tifosi nerazzurri sugli scudi mentre attendevano sviluppi.

Dopo la lettera resa nota in giornata pochi minuti fa è arrivata questa nota del Sindaco Filippeschi: “Mi sento di dare fiducia a chi, come Giuseppe Corrado, in queste settimane l’ha meritata. Spero che ciò che si è letto oggi sia finalmente un punto fermo. Anche se a causa di scelte irrazionali e dissennate non potremo sfuggire alla penalizzazione, che la squadra di Gattuso e la città di certo non meritano, è molto positivo l’impegno a cercare una conclusione della trattativa alle condizioni dell’offerta vincolante e tenendo di conto dei danni subiti dalla società. Ho apprezzato lo spirito della mobilitazione dei tifosi. Ancora una volta la pressione della città può favorire un esito positivo di una vicenda davvero incredibile”.

Per due ore intanto nel pomeriggio 1.000 tifosi avevano cercato di bloccare il bus dei giocatori per parlare della situazione.