Partnership tra Istituto di Vigilanza Corpo Guardie di Città e Ac Pisa1909

Presso la sede del Corpo Guardie di Città è stata presentata la nuova partnership con AC PISA 1909 che prevede anche l’esposizione del marchio sui pantaloncini da gioco della squadra allenata da Mister Gennaro Gattuso.

Mariano Bizzarri Ollandini, Amministratore Unico del Corpo Guardie di Città s.r.l, con il Dott. Giuseppe Corrado, Amministratore Unico della A.C. PISA 1909 s.s.r.l. e il Dott. Salvatore Sanzo, Assessore allo Sport del Comune di Pisa hanno rappresentato, ai tanti giornalisti intervenuti, come è importante fare sistema per concretizzare gli ambiziosi progetti della società di calcio.

Corpo Guardie di Città ritorna a sostenere l’Ac Pisa 1909 perchè lo sport deve essere un veicolo molto importante in quanto rappresenta ancora valori essenziali per la collettività, soprattutto nell’educazione dei giovani e che il calcio, essendo uno sport di gruppo, può insegnare l’importanza del gioco di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità del rispetto di piccole regole quotidiane ma soprattutto la gestione delle emozioni.

Con l’occasione sono stati fatti pubblicamente i ringraziamenti per il grande lavoro che è stato fatto nella scorsa stagione, ed in quella attuale fino al 23 dicembre, dalla squadra ( un grande gruppo che ha ottenuto un risultato importante come la promozione in serie B ) , da mister Gattuso ( leader dentro e fuori dal campo ) e dal suo staff ed anche dal settore giovanile che non hanno mai mollato nonostante le difficilissime condizioni in cui si sono trovati ad operare.

Alla fine della conferenza stampa Mariano Bizzarri Ollandini ha donato una targa al Presidente Ac Pisa 1909 Giuseppe Corrado in cui veniva riportato il ringraziamento ufficiale :

Al Presidente AC. PISA 1909 Giuseppe Corrado

Un sincero e sentito ringraziamento per l’entusiastica partecipazione il determinante contributo manageriale, la spiccata capacità gestionale la competenza tecnica, la grande passione, la costante presenza e l’impegno profuso che ha permesso di salvare la società e di conseguenza il prestigioso titolo sportivo.