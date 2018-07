L’ultima volta le scalette dell’Arena Garibaldi le aveva salite con indosso un’altra maglia ed era uscito dallo stadio con una doppietta decisiva incisa sullo score finale: “E’ uno stadio che mi ha sempre portato fortuna…”

Adesso l’Arena sarà la casa di Davide Moscardelli, nuovo numero 9 del Pisa Sporting Club presentato questo pomeriggio prima alla stampa e poi ai moltissimi tifosi presenti sui gradoni della Tribuna Coperta per salutare “MoscaGol” nel suo primo giorno in nerazzurro: “Non vedo l’ora di iniziare perchè conosco l’importanza e la passione di questa piazza e perchè sono stimolato da questa nuova avventura. Già a gennaio c’era stata una possibilità, l’interesse del Pisa anche a fine campionato mi ha onorato e la trattativa è andata in porto“.

Da lui il Pisa si aspetta molto: “Mi piace parlare con i fatti e per questo già dal primo giorno di ritiro mi impegnerò al massimo per aiutare i miei compagni e crescere insieme a loro. Il gol per me non è mai stato un’ossessione, nè ho mai sentito addosso pressioni particolari. Sono consapevole che tutti si aspettano molto da me ma…sono pronto“.