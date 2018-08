Il programma settimanale dei nerazzurri

Riprenderanno questo pomeriggio gli allenamenti della squadra nerazzurra.

Dopo due giorni di riposo mister Luca D’Angelo ha dato appuntamento alla sua squadra sul terreno del Centro Sportivo di San Piero a Grado per un’altra settimana di preparazione in vista dell’avvio della prossima stagione agonistica fissato per domenica 16 settembre.

La squadra, dopo l’allenamento odierno, tornerà in campo domani con una doppia seduta: al mattino lavoro atletico allo stadio, nel pomeriggio esercitazioni tecnico-tattiche a San Piero. Mercoledi pomeriggio la squadra nerazzurra sarà ospite del Tuttocuoio (ore 18.00) per un allenamento congiunto. Giovedì nuovo allenamento congiunto con il Cenaia in campo all’Arena (ore 18.00) assieme a capitan Moscardelli e compagni.

La settimana si concluderà con l’allenamento programmato per venerdì mattina a San Piero.