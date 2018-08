Sogni di vestire la maglia nerazzurra? Scegli la Scuola Calcio

Vuoi scoprire il calcio indossando i nostri gloriosi colori nerazzurri? Allora la Scuola Calcio del Pisa Sporting Club è il posto giusto per te e non devi assolutamente perdere l’occasione di iscriverti ai corsi attualmente in fase di organizzazione. L’iniziativa è rivolta ai bambini nati dal 2011 al 2013 e, ovviamente, anche alle bambine che potranno così rinforzare la truppa rosa-nerazzurra che dalla passata stagione impreziosisce i nostri organici.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la segreteria del settore giovanile al numero 050.555.930