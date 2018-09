Doppio allenamento per la squadra nerazzurra

Doppia seduta di allenamento per la squadra nerazzurra.

Mister Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha radunato questa mattina la squadra all’Arena Garibaldi per una seduta divisa in due fasi: prima un lavoro prettamente atletico orientato sulla ‘forza’ e quindi una serie di simulazioni di gioco ’11 contro 0′ direttamente in campo. Nel pomeriggio trasferimento al Centro Sportivo di San Piero a Grado per un allenamento tecnico-tattico conclusosi con la tradizionale partitella a ranghi contrapposti.

Domani pomeriggio squadra di nuovo al lavoro a San Piero. Tutto da definire, invece, il resto del programma che si svilupperà sulla base delle decisioni prese dagli organi competenti in merito all’inizio del prossimo campionato.