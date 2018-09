Il Pisa Sporting Club comunica che, alla luce di un girone di competenza composto da 20 squadre anzichè 18 come previste e quindi con n.2 partite in più da disputare all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, gli abbonamenti sottoscritti saranno validi per tutte le gare ufficiali di campionato che la squadra nerazzurra sosterrà sul terreno amico.

Mai come quest’anno conviene abbonarsi!