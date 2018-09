Grande festa all’Arena: il Pisa si presenta alla città

In attesa del calcio giocato il popolo nerazzurro si è dato appuntamento, come da tradizione, all’Arena Garibaldi per la presentazione ufficiale della squadra pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C.

Migliaia di tifosi sui gradoni della Tribuna Coperta hanno accompagnato l’ingresso in campo di calciatori, tecnici e dirigenti nerazzurri regalando un colpo d’occhio emozionante e ancora una volta da categoria superiore.

Alla fine tutti insieme, tifosi e calciatori, a salutare con i cori di incitamento l’inizio di una nuova avventura e a celebrare questa notte splendidamente nerazzurra.

(si ringrazia per la foto Roberto Cappello)