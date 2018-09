Il Pisa ingaggia Alberto Masi

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Masi.

Difensore, classe 1992, Masi ha vestito la maglia dello Spezia nella stagione che si è appena conclusa. In precedenza per ben cinque stagioni ha difeso i colori della Ternana sempre nel campionato cadetto e prima ancora quelli della Pro Vercelli. Il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico nerazzurro alla ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio.