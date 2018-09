La numero 6 ha un nuovo proprietario: “Felice di indossare questa maglia”

Prime impressioni colorate di nerazzurro per Alberto Masi, nuovo difensore a disposizione di mister D’Angelo e ultimo arrivato in casa Pisa proprio allo scadere della sessione estiva di calciomercato: “Ho scelto Pisa perché la ritengo una tappa molto importante della mia carriera. Avevo anche altre opportunità ma ho scelto questa maglia perché sono convinto che possa rappresentare per me un nuovo punto di partenza”

Ieri il suo primo allenamento con i compagni: “Mi sono sempre allenato ma mi manca un po’ di lavoro con la squadra anche se sono pronto a mettermi a diposizione del mister e dei compagni. Torno a fare la serie C dopo molti anni e dopo aver avuto la fortuna di vincere questo campionato difficile e livellato. Ho una gran voglia di ripartire e di dimostrarlo sul campo assieme ai miei compagni”.

Masi si presenta come un calciatore molto duttile: “In uno schieramento a tre ho giocato in tutti i ruoli dello scacchiere difensivo. Deciderà il mister come e quando impiegarmi”.

Al fianco del neo difensore pisano il Direttore Roberto Gemmi: “Sono contento che Masi abbia scelto la nostra maglia perché lo ritengo un giocatore utile e importante. Adesso non vediamo l’ora di scendere in campo perché abbiamo aspettato anche troppo. Obiettivi? La prossima partita”.

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook nella sezione video. Un ampio estratto è disponibile sul nostro canale tematico (Pisachannel) presente sulla piattaforma Youtube.