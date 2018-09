Pisa e Seravezza in campo all’Arena per un allenamento congiunto

Ancora un allenamento congiunto per i nerazzurri nel lungo programma di avvicinamento al prossimo campionato.

Questo pomeriggio è stata la formazione del Seravezza Calcio a svolgere l’importante compito di sparring partner di capitan Moscardelli e compagni in una seduta tecnico-tattica durante la quale mister Luca D’Angelo ha potuto testare la condizione della squadra e simulare situazioni di gioco, sia in fase offensiva, sia nel reparto arretrato.

Il tecnico nerazzurro ha utilizzato Gori, Birindelli, Masi, De Vitis, Zammarini, Gucher, Lisi, Izzillo, Moscardelli, Di Quinzio, Marconi, Cardelli, Petrosino, Di Benedetto, Maffei, Marin, Cuppone, Masucci, Galligani e Cernigoi.

Walter Vangioni, tecnico del Seravezza ha invece impiegato i calciatori Cavagnaro, Borgia, Della Pina, Nelli, Parenti, Fiale, Granaiola, Bortoletti, Imbrenda, Rodriguez, Syku

Pietra, Piazzolla, Pegollo, Bedini, Cornacchia, Ramacciotti, Bongiorni, Galloni, Podestà, El Kassah e Kozlov

Per la cronaca, da segnalare le realizzazioni per i nerazzurri di Di Quinzio e Cernigoi (3)

La settimana del Pisa si concluderà con la seduta pomeridiana di domani e l’allenamento mattutino del venerdì che precederà un breve periodo di stop.