Inizia ufficialmente l’attività del settore giovanile nerazzurro.

Questo weekend due gare in programma, in concomitanza con l’avvio dei campionati Under 17 e Under 15.

Ecco il programma

Under 17

Carrarese-Pisa (domenica, ore 15.00)

Campo Comunale Fossone 2 – Fossone di Carrara

Under 15

Carrarese-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo Comunale Fossone 3 – Fossone di Carrara