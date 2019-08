Programma Amichevoli Pre-Campionato 2019/20

La Società A.C. Prato comunica di seguito il programma delle gare amichevoli estive della prima squadra:– Domenica 04.08.2019 Ore 17:00 AC Prato vs Rappresentativa AIC (Campo Sportivo di Fiumalbo)– Sabato 10.08.2019 Ore 17:30 Scandicci vs AC Prato (Stadio Turri di Scandicci)– Mercoledì 14.08.2019 Ore 18:00 Zenith Audax vs AC Prato (Stadio Chiavacci di Prato)– Giovedì 22.08.2019 Ore 16:30 Sestese Calcio vs AC Prato (Stadio Torrini di Sesto Fiorentino)– Giovedì 29.08.2019 Ore 20:00 Signa vs AC Prato (Stadio Del Bisenzo di Signa)Eventuali variazioni e/o aggiunte ai programmi sopra indicati saranno comunicate tempestivamente.