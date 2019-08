In aggiunta al programma delle partite precampionato precedente fissato è statoinserito un nuovo match, che si terrà in data 7 Agosto al Campo Sportivo di Fiumalbo tra AC Prato e Massese alle ore 17,30.

Il calendario delle partite sarà pertato il seguente:

– Mercoledì 07.08.2019 Ore 17:30 AC Prato vs Massese (Campo Sportivo di Fiumalbo)

– Sabato 10.08.2019 Ore 17:30 Scandicci vs AC Prato (Stadio Turri di Scandicci)

– Mercoledì 14.08.2019 Ore 18:00 Zenith Audax vs AC Prato (Stadio Chiavacci di Prato)

– Giovedì 22.08.2019 Ore 16:30 Sestese Calcio vs AC Prato (Stadio Torrini di Sesto Fiorentino)

– Giovedì 29.08.2019 Ore 20:00 Signa vs AC Prato (Stadio Del Bisenzo di Signa)