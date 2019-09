Finisce 5 ad 1 per il Prato la partita contro il Verbania.

La formazione laniera ottiene la prima vittoria in campionato, battendo il Verbania 5-1.Il Prato parte subito bene ed al 1′ pt è già in vantaggio con una rete realizzata da calcio di punizione da Tomi.Dopo 5 minuti arriva il raddoppio della squadra di Mr. Esposito.Fuga di Tomi sulla sinistra, che crossa rasoterra al centro per Fofana che insacca. lanieri continuano a spingere ed al 10′ pt Surraco scende sulla fascia destra e tira con il portiere che devia in calcio d’angolo.Al 13′ pt esce Fofana per infortunio, che viene sostituito da Fanucchi.Il Verbania cerca la rete per riaprire la partita e comincia spingere,facendosi pericoloso al 20′ pt con una mischia in area di rigore del Prato dalla quale non sortisce alcun risultato.Il Prato riprende in mano il gioco ed al 25′ Surraco riceve la palla all’altezza dell’area piccola, ma il suo tiro va di poco al lato.Al 33’pt vi è un infortunio anche nelle file del Verbania, così Gatti viene sostituito da Bellin