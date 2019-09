Il Prato Juniores sconfigge la Pistoiese e vola in finale

Stadio Comunale Racidi, Quarrata – Durante la 19° Toscana Football Cup Under 19 la formazione guidata da Mr. Innocenti sconfigge la Primavera della Pistoiese per 2 ad 1.Le marcature sono state aperte dalla Pistoiese con rete di Orlandi al 4′ pt.Il Prato ha pareggiato al 35’pt con Noferi per poi passare in vantaggio al 25’st con la rete di Del Greco.La vittoria contro la Pistoiese proietta la compagine laniera in finale, che sarà disputata domenica 1° Settembre contro la Primavera del Empoli .Il Prato in passato ha già giocato 6 finali della Toscana Football Cup, vincendone due.L’ultima finale disputata dal Prato, proprio contro l’Empoli, fu giocata nel 2012.A.C. PratoCecconi, Sammarco, Gamberucci, Hoxha, Pulizia, Noferi, Frashni, Biancalani, Cipriani, Rudalli, Del Greco.A dispozione: Vernace, Semboloni, Vinci, Sangineto, Passeri, Riggio.Allenatore: Mr. Innocenti.PistoieseSerra, Baggiani, Pagnini, Campionini, Rossi, Cappellini, Verdi, Di Clemente,