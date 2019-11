La Juniores laniera torna a vincere.

Vittoria rotonda per la squadra di Mr. Innocenti, che batte per 6 a 0 la formazione del Alfonsine.La partita la sblocca Cipriani al 27′ pt. Il raddoppio arriva poco dopo al 36′ con la rete di De Greco.Poco prima del riposo, al 45′ pt, arriva la terza rete con un autogol.Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo tempo. Il Prato segna nuovamente con Rudalli al 8′ st.Al 17′ st arriva la seconda rete personale per Cipriani. Chiude le marccature Passeri al 41′ st.Il Prato rimane secondo in classifica ad un punto dallo Scandicci.

PratoCecconi, Pulizia, Gamberucci, Riggio, Belli, Nannini, Noferi, Cipriani, Rudalli, Del Greco

A disposizione: Vernace, Semboloni, Hoxha, Sanginetto, Romanelli, Dema, Niang, Passeri

All. Mr. Innocenti