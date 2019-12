Il Prato chiude la prima parte del campionato in testa.

Il Prato sconfigge per 2-1 il Savona. Dopo essere andato in svantaggio per un colpo di testa in tuffo di Siani al 21′, il Prato pareggio con Tomi sei minuti più tardi su suggerimento di Gargiulo. Il gol vittoria viene siglato da Surraco a metà ripresa, che con un destro preciso trafigge il portiere avversario.Con la vittoria esterna a Savona il Prato diventa campione d’inverno nel girone A del campionato dio serie D.

SAVONA

Vettorel; Castellana, Tissone, Ghinassi, Brignone; Lazzaretti, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, D’Ambrosio.

A disposizione: Guadagnin, David, Curci, Giglio, Dinane, Giorgi, Rovido, Obodo, Padovan.

Allenatore: De Paola

PRATO

Bagheria; Cecchi, Diana, Giampà, Tomi; Ghini, Gargiulo; Regoli, Surraco, Mariani; Fofana.

A disposizione: Piretro, Maggini, Sciannamè, Bassano, Casati, Kouassi, Diarrasouba, Cellini.

Allenatore: Esposito