Il Prato travolge il Verbania.

Nell’incontro casalingo odierno il Prato vince con un rotondo 5 a 0 contro il Verbania. Il Prato va in vantaggio dopo poco l’inizio del match. E’ Cellini a realizzare la rete del 1 a 0. Poco dopo, al 14′ pt, Cellini deve uscire dal campo a causa di un infortunio subito proprio nell’azione del vantaggio laniero, al suo posot entra Fanucchi. Il Verbania non è mai pericoloso e la prima frazione di gioco su chiude sul 1 a 0 per il Prato. Nella ripresa la squadra ospite prova a reagire, ma è sempre il Prato a trovare la rete del raddoppio al 55′ con una punizione di Tomi, concessa per un fallo subito da Surraco in prossimità dell’area del Verbania. Dopo 2′ è Giampà a realizzare la rete del 3 a 0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della squadra laniera. Il Prato continua a spingere alla ricerca della rete del 4 a 0. Al 61′ Banegas tira di poco al lato della porta difesa da Russo, successivamente al 67′ l’estremo difensore ospite neutralizza un bel tiro sempre di Banegas. Il

