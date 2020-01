Importante vittoria per la squadra laniera.

Importante vittoria per la formazione di Mr. Esposito, che con una prova di carattere ribalta un risultato inizialmente svavorevole. Nella prima gara del girone di ritorno il Prato fatica ad entrare in partita. Il primo tempo si chiude con il vantaggio del Fossano, siglato da Sangare al 22′ che conclude in rete una pregevole azione. Il Prato cerca con un paio di occasioni, prima con Fofana poi con Tomi, di riprendere la partita ma senza successo. La formazione piemontese continua a fare la partita ed al 38′ avrebbe l’occasione per il raddoppio; sempre Sangare dribla sia Tomi che Gentili e dal limite dell’area tira indirizzando la palla di poco al lato dalla porta difesa da Bagheria. Al 39′ pt Mr. Esposito effettua due sostituzioni: escono Kouassi e Giampà per l’esordiente Banegas e Cecchi. Sullo scadere del primo tempo si infotunia Fofana, che esce dal terreno di gioco in barella per una sospetta frattura del ginocchio destro. Fofana viene sostituito da Cellini. Il secondo tempo si ap

