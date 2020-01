La Juniores inizia l’anno vincendo.

La formazione laniera di Mr. Innocenti inizia il 2020 con una netta vittoria. Allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo il Prato batte per 4 a 0 la Lentigione Calcio; incontro valevole per la 1^ giornata di ritorno del campionato Juniores Nazionali U19.I lanieri tengono bene il campo e sbloccano la partita dopo appena 8 minuti, grazie ad un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Duccio Toccafondi. Il penalty viene realizzato da De Greco. Il raddoppio per il Prato giunge poco dopo al 13′ pt con Duccio Toccafondi. E’ sempre il Prato a fare la partita, infatti al 22′ pt arriva anche la rete del 3 a 0: De Greco serve in area Adragna che insacca senza problemi. Nel secondo tempo la formazione ospite cerca di farsi pericolosa in un paio di occasione, senza trovare però la via del gol. La rete del definitovo 4 a 0 per il Prato arriva al 28′ st siglata da Nannini.

PRATO

Piretro, Pulizia, Noferi, Riggio, Belli, Biancalani, Nannini, Adragna, Dema, Toccafondi, De Gr