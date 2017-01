La prevendita di Fiorentina-Juventus per tutti i settori dello stadio Franchi (al termine della fase di vendita Inviola Time) sarà posticipata alle ore 16,00 di domani pomeriggio, martedì 19 aprile (e non inizierà alle 10.00 come precedentemente comunicato) .

I prezzi per la gara di domenica 24 aprile, ore 20:45, al Franchi sul sito ufficiale: link.