Paura iniziale e rimonta magistrale. Il primo tempo della Fiorentina inizia nel peggiore dei modi, un minuto e viola sotto. Si teme il peggio, la squadra offensiva di Sousa sembra pagare pegno ma è solo un’errata valutazione. Prima arriva il pari di Kalinic, poi Bernardeschi in dieci minuti segna una doppietta per il 3-1. Nel finale di tempo il 4-1 di Kalinic che, a inizio ripresa, segna il quinto gol viola della sua settimana.

Il Cagliari sfrutta nel finale due calci d’angolo per rendere meno pesante il finale.

Foto e video © it.violachannel.tv