Fiorentina-Napoli, le pagelle dei Viola

La Fiorentina è raggiunta all’ultimo istante dal Napoli. Gara emozionante al Franchi. Peccato poteva essere una gran vittoria ma con i Partenopei finisce 3-3.

Tatarusanu: 5 Il primo gol di Insigne è colpa sua. Non sicuro.

Astori: 6 Si salva. Dietro è forse l’unico che dà certezze.

Olivera: 6 Alla fine non demerita. Più coraggio davanti.

Tomovic: 4 Così non è possibile.

Salcedo: 5 Il rigore finale. Un’ingenuità.

Vecino: 6 Bene a centrocampo. Lotta e corre.

Badelj: 5.5 A centrocampo tesse la tela. Serve più dinamismo. 75′ Zarate: 6.5 Il gol del momentaneo 3-2 una perla.

Cristoforo: 6 Finché in campo dà tutto. Ottimi inserimenti e buona visione di gioco. Sanchez: 75′ 6 Buon spezzone di gara.

Bernardeschi: 7.5 una doppietta e una gara superba.

Chiesa: 7 Bene sulla fascia. Secondo tempo perfetto. 89′ Tello: sv

Kalinic: 6 Lotta, corre, spreca. Tanto

Impegno.

Sousa: 6 Si inizia balbettando, poi la gara vive di emozioni una dietro l’altra. Peccato per il rigore finale.