Genoa-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde il recupero contro il Genoa e la classifica non muta. Sousa non convince nella formazione. I rossoblu passano subito, nella ripresa solo una traversa di Zarate. Tatarusanu: 5.5 Troppi imbarazzi nel primo quarto di gara.

Milic: 4.5 Il gol del Genoa è una sua grave mancanza. Male. 9′ s.t. Kalinic: 5.5 Entra, ma purtroppo la gara è compromessa.

Astori: 5.5 Il primo quarto d’ora da incubo, poi meglio.

Gonzalo: 6 Picchia e si dimena, meglio degli altri dietro.

Salcedo: 5.5 Incertezze nel primo quarto di gara.

Olivera: 5.5 Non impressiona. Non spinge e davanti non rifornisce adeguatamente la manovra. 40′ s.t. Ilicic: sv

Badelj: 6 A centrocampo meglio nella ripresa. Purtroppo non riesce a far bene in fase offensiva. 88′ Tello: sv

Vecino: 5.5 Non riesce a saltare l’uomo. Nel secondo tempo ci prova senza fortuna. Poi nel finale cala.

Bernardeschi: 6 Inizia a giocare nella ripresa, qualcosa fa, ma è poco.

Sanchez: 6 Primo quarto male, nella ripresa va bene.

Zarate: 6 Nella ripresa colpisce una traversa incredibile. Meglio con Kalinic accanto.

All.: Sousa: 4 Sbaglia formazione e perde.