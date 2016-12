Lazio-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde anche all’Olimpico. I viola vanno sotto di due gol nel primo tempo, poi nella ripresa sbagliano un rigore con Ilicic e accorciano le distanze con Zarate. Il pari però non arriva e la Lazio segna il 3-1. Giovedì altro impegno da brividi contro il Napoli al Franchi. Arbitraggio molto preciso per i viola abbastanza generoso per i biancocelesti.

Tatarusanu: 6 Non ha colpa sulle reti. Buoni alcuni interventi. Forse un piccolo errore sul gol di Radu.

Tomovic: 4.5 Male, causa il calcio di rigore, sempre approssimativo, non bene. 1′ s.t. Cristoforo: 6 Entra e si guadagna il rigore, sbagliato da Ilicic.

Astori: 5 Non convince, doveva dirigere la difesa, ma dietro è successo di tutto.

De Maio: 5 Non sostituisce bene Gonzalo, approssimazione, errori, troppe disattenzione.

Olivera: 5.5 Ci prova sulla fascia, qualcosina combina, ma purtroppo non basta.

Sanchez: 6.5 A centrocampo ci prova. Anche se la Lazio spesso sembra prendere il sopravvento.

Bernardeschi: 6.5 L’unico che è pericoloso davanti, un tiro da lontano, un colpo di testa. Molto movimento.

Vecino: 5.5 Non convince, spesso va fuori giri e non riesce ad essere incisivo nella manovra d’attacco.

Ilicic: 3 Così non va bene, non tira in porta, perde palloni importanti. Rigore tirato in maniera pessima. 13′ s.t. Zarate: 6.5 Il gol del 2-1 e tanta grinta.

Kalinic: 5 Poco servito, giornata grigia.

Tello: 4.5 Sbaglia quasi tutto. 34′ s.t. Chiesa: 6 Entra e dà brio alla manovra.

All.: Sousa: 5 La Fiorentina perde e non è fortunata, ci sono tante cose da rivedere, giovedì sarà un altro impegno difficilissimo.