Fiorentina-Chievo 1-0, le pagelle viola di Coppa

Rigore di Bernardeschi, vero uomo match di Coppa.

Sufficienze quasi per tutti.

Tatarusanu: 6 Nel finale è attento.

Sanchez 6: Impiegato in difesa, se la cava.

Tomovic: 6 Fa espellere Radovanovic, per il resto gara ok.

Salcedo: 6 Finché in campo fa il suo dovere. 32′ s.t. Ilicic: 6 Insidia la difesa clivense.

De Maio: 6 bene dietro, salva nel finale.

Badelj: 6 Sul cerchio di centrocampo fa ragionare la squadra. 32′ s.t. Cristoforo: 6 bene a centrocampo.

Vecino: 6 ci prova da lontano. A centrocampo sbaglia poco.

Chiesa: 5.5 Manda alle stelle un pallone incredibile, molto attivo sulla fascia, poco preciso.

Bernardeschi: 7 Il rigore qualificazione.

Zarate: 6 Attivo sul fronte offensivo, ci prova, colpisce una traversa, poi l’espulsione strana e severa.

Kalinic: 6 Davanti si batte, non trova il gol.

All.: Sousa: 6 La Fiorentina passa e domenica arriva la Juve. Buon inizio anno.