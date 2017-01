Chievo Verona-Fiorentina, le pagelle dei viola

I viola vincono al Bentegodi contro il Chievo Verona. I gol di Tello, Baba e Chiesa consentono di fare un bel balzo in classifica alla squadra di Sousa. Adesso un’altra partita difficilissima a Napoli per il quarto di finale di Coppa Italia, dove probabilmente non ci sarà Gonzalo, oggi uscito infortunato.

Tatarusanu: 7 Una sicurezza al Bentegodi, si supera due volte su Meggiorini, sempre attento.

Astori: 6 Alla fine i viola non prendono gol, dietro però potrebbe avere più attenzione.

Gonzalo: 6 Peccato per l’infortunio finale che potrebbe costare un lungo stop. 38′ s.t. Tomovic: sv

Sanchez: 6.5 Bene ancora una volta in difesa. Il colombiano commette pochissimi errori.

Vecino: 6.5 A centrocampo dà certezze, bene nella fase di palleggio e anche in impostazione.

Badelj: 6 Lavoro oscuro, ma è efficace.

Bernardeschi: 6.5 Quando è in campo si vede, cambia passo e fa cambiare velocità alla squadra. 20′ s.t. Cristoforo: 6 Quando entra in campo si fa sempre sentire.

Tello: 6 Il gol salva la sufficienza, però non convince. 1′ s.t. Olivera: 6 Un tempo ok. Entra e mette una pezza sulla fascia.

Babacar: 6 Il rigore e il gol gli fanno trovare la sufficienza. Per il resto davanti lotta, anche se a volte è un po’ indolente.

Chiesa: 7 Il gol dello 0-3 a suggellare una prestazione maiuscola. Avanti così.

Valero: 6.5 “Il sindaco” viola a centrocampo si fa sentire. Manovra bene ed è punto d’appoggio per i compagni.

All.: Sousa: 6.5 La Fiorentina sbanca Verona e si avvicina al quarto di finale di Coppa Italia a Napoli. Peccato per l’infortunio a Gonzalo.