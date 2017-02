Borussia-Fiorentina 0-1, le pagelle viola di Europa League

Le pagelle dei Viola al termine della gara di andata contro il Borussia in Europa League. I Viola vincono, ma soffrono. Quasi tutti sufficienti i ragazzi di Sousa.

Tatarusanu: 7 Bene tra i pali. Salva in molte circostanze.

Gonzalo: 6.5 Nel centro della difesa sbroglia situazioni complicate.

Badelj: 6 A centrocampo perde pochi palloni, sempre una sicurezza.

Sanchez: 6 Meglio nella ripresa, quando concede davvero poco.

Vecino: 6 Si inserisce tra le linee, il suo

compito lo fa bene.

Kalinic: 5.5 Pochi palloni recuperati, tanto impegno. 76′ Babacar: 6 Bene nei minuti in cui è in campo. Ottima gara.

Bernardeschi: 7 Il gol su punizione che vale il sette. 64′ Cristoforo: 6 Entra e mette in difficoltà la retroguardia tedesca.

Astori: 6 In difesa pochi errori.

Olivera: 5 Sulla sua fascia è un continuo soffrire.

Tello: 5.5 Un buon cross per Valero, contiene più che offendere. Sbaglia qualche pallone di troppo nel finale. 85′ Tomovic: sv

Valero: 6.5 Bene davanti è a centrocampo, sfiora la rete.

All.: Sousa: 6.5 Il primo round è Viola, ma che sofferenza.