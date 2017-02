Fiorentina-Borussia, le pagelle dei Viola

Le pagelle dei Viola dopo il disastro di coppa. Valero e Kalinic unici sufficienti, si salva anche Ilicic. Per il resto naufragio completo.

Tatarusanu: 5.5 Non ha molte colpe sui gol di questa sciagurata notte.

Gonzalo: 4.5 In difesa si è ballato, troppo.

Badelj: 5 A centrocampo balbetta dopo esser partito bene. 63′ Ilicic: 6 Una traversa su punizione.

Sanchez: 4.5 Nottataccia. Sousa insiste a farlo giocare sulla fascia, risultato pessimo.

Vecino: 5 Naufraga anche lui sulla barca Viola.

Kalinic: 6 Il gol del vantaggio.

Bernardeschi: 5.5 Parte bene, poi si perde. Non va benissimo. 63′ Babacar: 5 Compiccia poco.

Astori: 4 In difesa sbaglia lo sbagliabile.

Olivera: 4.5 Non spinge e nemmeno difende.

Valero: 6 Lotta e segna, ma non può fare altro.

Chiesa: 5 Tanto caos e poco altro.

All.: Sousa: 4 Fiorentina fuori da tutto. Può bastare?