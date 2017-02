La Fiorentina si rialza: 3-0 all’Udinese

La Fiorentina liquida la pratica Udinese con un secco 3-0, frutto del gol Borja Valero nel primo tempo e di Babacar e Bernardeschi nella ripresa.

Paulo Sousa schiera a sorpresa Babacar e Milic dal primo minuto, panchina sia per Kalinic che per Saponara, che entreranno entrambi nella ripresa.

La prima vera occasione della partita arriva dai piedi di Badelj, che al 20’ impensierisce Karnezis con una botta al volo dai 25 metri. Il portiere ospite respinge goffamente, poi la difesa libera l’area.

In chiusura di un primo tempo scialbo la Fiorentina passa in vantaggio con Borja Valero, che respinge in rete il pallone dopo che Bernardeschi, con un diagonale da fuori area, aveva colpito l’incrocio dei pali.

A inizio ripresa l’Udinese è subito pericolosa con un colpo di testa di Zapata, ma Tatarusanu riesce a respingere malgrado la distanza ravvicinata.

Babacar al quarto d’ora della ripresa porta la Fiorentina sul 2-0 grazie ad un tiro da fuori deviato, che beffa Karnezis.

Al 29’ fa il suo esordio in maglia viola Saponara, che prende il posto di Vecino, messo ko da un pestone al piede.

Bernardeschi sigla il 3-0 su rigore a dieci minuti dal novantesimo spiazzando il portiere. Rigore causato da un fallo di mano di Fofana in barriera su una punizione calciata proprio dal numero 10 gigliato.

La Fiorentina con questa vittoria si porta provvisoriamente al settimo posto, a 40 punti, insieme al Milan.