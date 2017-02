Roma-Fiorentina, le pagelle dei viola

Le pagelle dei viola al termine della gara dell’Olimpico. La Fiorentina perde 4-0, molte ombre soprattutto in difesa per i gigliati che non riescono ad arginare gli attacchi giallorossi. Serata da dimenticare.Tatarusanu: 6 Non ha colpe sulle reti subite. Salva situazioni complicate.

Sanchez: 4.5 In difesa va male. Perde Dzeko sul gol del vantaggio giallorosso, perennemente in affanno.

Olivera: 5.5 Nè carne né pesce, spinge qualche volta e qualche volta difende. 62′ Ilicic: 5.5 Entra a a gara compromessa, può poco.

Gonzalo: 5 Approssimativo su Dzeko, sbaglia molto l’argentino.

Astori: 5 Anche lui finisce nel caos generale. Nel finale la combina grossa sul gol di Dzeko.

Valero: 5.5 Cerca di proporre qualcosa, ma sempre timidamente, poca convinzione e poche idee.

Badelj: 5.5 A centrocampo dura poco, meglio il primo tempo nella ripresa combina poco.

Bernardeschi: 6 Almeno nel primo tempo è dinamica, sbaglia i passaggi però è l’unico che ci prova. 74′ Tello: sv

Vecino: 5.5 Gara abbastanza anonima per l’uruguaiano. Potrebbe fare di più, sempre molto fumoso.

Chiesa: 5 Inizia bene, poi si stoppa improvvisamente. Tanti errori. 78′ Cristoforo: sv

Babacar: 5.5 Lotta, ma davanti oggi era davvero dura.

All.: Sousa: 4 Tutto come da previsione. La Fiorentina a Roma perde e lo fa subendo quattro gol e senza attenuanti.