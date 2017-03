Fiorentina-Cagliari, le pagelle dei viola. Il voto più alto solo per i tre punti

Le pagelle della Fiorentina al termine della vittoriosa partita con il Cagliari. I Viola vincono con un gol in pieno recupero di Kalinic.

Tatarusanu: 6.5 Anche oggi attentissimo, bene tra i pali.

Tomovic: 6 Va bene, pochi errori 21′ s.t. Sanchez: 6 Bene a centrocampo.

Gonzalo: 5.5 Qualche strafalcione di troppo.

Astori: 6 In difesa pochi patemi.

Tello: 6 Suo il corsa per il gol finale di Kalinic.

Vecino: 6 Lotta a centrocampo, dinamismo e tanti palloni recuperati.

Valero: 6 Solita partita diligente per lo spagnolo.

Chiesa: 6 Ci prova, lotta, combatte, ma non è pericoloso.

Saponara: 5.5 Ancora non al top, inizio ok, poi un po’ poco 21′ s.t. Ilicic: 5.5 Non incide.

Bernardeschi: 6 Ci prova, spinge. Cala nel secondo tempo, ci poteva stare. 33’Badelj: 6 Un quarto d’ora ok.

Kalinic: 7 Il gol nel finale che vale tre punti.

All.: Sousa: 6 La Fiorentina vince, può bastare.