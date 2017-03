Fatih Terim e Claudio Ranieri al Franchi

Continuano con il quarto appuntamento stagionale le celebrazioni dei 90 anni della Fiorentina. Il 12 marzo, grazie alla collaborazione con il Museo Fiorentina, saranno i protagonisti degli anni 1990–2001 a tornare al Franchi in occasione di Fiorentina – Cagliari. Primo tra tutti, Claudio Ranieri.

Torna così a Firenze l’allenatore che, sotto la presidenza Cecchi Gori, in sole quattro stagioni dal 1993 al 1997 riuscì a riportare in A la Fiorentina, a vincere la quarta Coppa Italia (1995-1996) e la Supercoppa Italiana (battendo il Milan nel 1996) e a riportare i viola sui palcoscenici europei arrivando sino in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona nel 1997. Quattro anni che gli sono rimasti nel cuore durante tutta la sua lunga carriera di allenatore culminata nel 2016 con la vittoria della Premier League alla guida del Leicester City e con il prestigioso riconoscimento FIFA di “allenatore dell’anno”.

Insieme a Claudio Ranieri, ai festeggiamenti di domenica prossima prenderanno parte i vincitori della quarta Coppa Italia Francesco Flachi, Alberto Malusci e alcuni tra coloro che nel 1996 sollevarono anche la Supercoppa Italiana: Lorenzo Amoruso, Daniele Carnasciali, Sandro Cois, Giulio Falcone, Aldo Firicano e Gianmatteo Mareggini. I tifosi viola potranno tornare ad applaudire anche i protagonisti dello storico ritorno in Champions League del 1999 e della vittoria della quinta Coppa Italia (2000-2001) Christian Amoroso, Mauro Bressan (suo il memorabile goal in rovesciata segnato al Barcellona nella stagione 1999-2000) e lo stesso Aldo Firicano.

Presente anche Fatih Terim ex allenatore Viola e attuale CT della Nazionale Turca.

Accanto a loro sfileranno in campo, poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina – Cagliari, il responsabile dello staff medico Giorgio Galanti, tuttora consulente scientifico di ACF Fiorentina, il dirigente accompagnatore Roberto Giachetti in servizio per la bellezza di 27 anni, dal 1972 al 1999, e il massaggiatore Luciano Dati che per 10 anni, dal 1990 al 2000, lavorò con i viola.