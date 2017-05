La Fiorentina Women’s FC chiude allo Stadio Franchi: biglietti a un prezzo simbolico

Si giocherà all’Artemio Franchi, sabato 6 maggio alle ore 15:00, l’ultima gara casalinga di campionato della Fiorentina Women’s FC contro la formazione del Tavagnacco. Un’occasione per rendere omaggio alle ragazze viola che sono state protagoniste di una eccezionale stagione: una cavalcata di 18 vittorie e una sola sconfitta le ha portate ad essere prime in classifica a soli tre incontri dal termine del campionato di Serie A Femminile con 6 punti di vantaggio sul club in seconda posizione. Le Viola hanno anche raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia Femminile.

Per questa ragione la Fiorentina invita tutti i Tifosi Viola a sostenere la squadra femminile e a partecipare numerosi all’appuntamento del 6 maggio al Franchi che potrebbe valere lo Scudetto per le ragazze di Mister Fattori e Mister Cincotta. Per l’occasione sarà aperto al pubblico il settore di Maratona, i biglietti saranno disponibili da venerdì 28 Aprile ore 15:00 al prezzo simbolico di 1 euro presso tutte le biglietterie ufficiali della Fiorentina.