Fiorentina-Pescara, le pagelle dei Viola

La Fiorentina pareggia in casa 2-2 con il Pescara e termina ottava. Partita con tante ombre e tanti mugugni. Annata da archiviare immediatamente.

Dragowski: 5 Incerto non convince.

Tomovic: 5 Partita di fine anno in tono con il resto della stagione.

Gonzalo: 6 Ultima partita in viola, applausi per lui. 16′ s.t. Valero: 6 Entra e il centrocampo cambia marcia.

Salcedo: 5.5 In difesa son alla un po’ troppo.

Astori: 6.5 Bene almeno nel secondo tempo. Sarà lui il prossimo punto fermo della difesa gigliata.

Cristoforo: 5 In campo dall’inizio. Fa poco. 24′ s.t. Tello: 6 A volte egoista. Comunque quando entra fa la sua parte.

Bernardeschi: 5 Il suo futuro è incerto, come la sua partita. 11′ s.t. Hagi: 6 Fa vedere che ha classe. Vedremo in futuro.

Chiesa: 4.5 Espulsione ingenua. Serataccia.

Vecino: 6.5 Il gol del pareggio, gara ok.

Saponara: 6.5 Segna. Sbaglia, si inceppa a volte. Ma nel complesso è ok.

Babacar: 5.5 Oltremodo confusionario. Spreca il pallone del 3-2.

All.: Sousa: 5 Pareggio con il Pescara retrocesso. Un addio incolore.