Napoli-Fiorentina, le pagelle dei viola

Nottata di insufficienze per i Viola al San Paolo. La Fiorentina perde la faccia e probabilmente l’Europa contro il Napoli che vince 4-1

Tatarusanu: 4 Errori, strafalcioni. Nottataccia.

Gonzalo: 4 Alla fine della sua storia in viola. Partita da dimenticare.

De Maio: 4.5 Sul primo gol ha colpe, anche lui annega dietro.

Olivera: 5 Fa poco. Tanta confusione e poco altro. 55′ Babacar: 5.5 Entra a partita compromessa. Spreca una buonissima occasione.

Cristoforo: 4.5 È sua la colpa del gol del raddoppio napoletano. Troppe incertezze. 55′ Tello: 6 L’assist per il gol di Ilicic.

Vecino: 5.5 Senza Valero fa fatica.

Ilicic: 6.5 Si salva dal naufragio. Un gol è un bel tiro deviato all’ultimo da Reina.

Bernardeschi: 5.5 Ci aspettiamo di più da lui. Poca personalità.

Kalinic: 5 Partita complicata per lui. Poco servito e pochi palloni giocati. 80′ Saponara: sv

All.: Sousa: 4 Sbaglia tutto. Firenze aspetta solo il suo addio.