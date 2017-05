Sassuolo-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina pareggia a Sassuolo per 2-2, i viola passano con Chiesa, poi il Sassuolo riesce a ribaltare il risultato anche a causa di due errori dell’arbitro (gol annullato a Bernardeschi e rigore generoso con successivo rosso a Gonzalo). Sulla sirena Bernardeschi riesce ad acciuffare il pari.

Tatarusanu: 5.5 Non può nulla sul rigore, sul gol di Iemmello poteva fare qualcosa di più.

Sanchez: 5 Dietro sbaglia qualche appoggio di troppo, poi perde Iemmello sul gol.

Tomovic: 6 In difesa fa la sua parte. Peccato che le decisioni arbitrali abbiano penalizzato la Fiorentina.

Gonzalo: 5 Due gialli, l’arbitro non gli vuole bene sul calcio di rigore. Rientro sfortunato.

Olivera: 5.5 Corre e si batte, tuttavia risulta spesso approssimativo.

Valero: 6 Corre tantissimo, a centrocampo è sempre attento.

Badelj: sv Fermato da un infotunio ad inizio match. 13′ p.t. Bernardeschi: 6.5 Il gol del pareggio nel finale dopo una buona partita.

Chiesa: 6.5 Bene il baby viola che gioca un’ottima partita e va in gol. 61′ Tello: 6 Entra e la gara prende una brutta piega, peccato perché si stavano aprendo spazi interessanti.

Cristoforo: 5.5 Non impressiona, non cambia mai passo quando c’è da spingere 75′ Babacar: sv

Vecino: 6 Tanto dinamismo, a centrocampo lotta e corre, anche se quando spinge non è molto efficace.

Kalinic: 4.5 Rigore sbagliato, sulla ribattuta spara su Consigli. Per il resto, mai visto.

All.: Sousa: 5.5 La Fiorentina non è fortunata e ottiene solo un pari. Non si capisce perché Bernardeschi non sia stato tra l’undici titolari né oggi né domenica scorsa a Palermo.