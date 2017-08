Inter-Fiorentina, le pagelle dei viola

Inizia con una brutta sconfitta la stagione della Fiorentina. I viola perdono per 3-0 al Meazza contro l’Inter. La doppietta di Icardi e il gol di Peresic affondano gli uomini di Pioli.Sportello: 6 Nonostante i gol subiti l’esordio è buono. Salva con prodigiose parate e limita il passivo.

Tomovic: 5 Sul gol di Peresic solito errore. Non impeccabile sul gol del raddoppio di Icardi

Hugo: 5 Troppi errori, clamoroso quello sul 2-0 di Icardi. Disattento, sovente in difficoltà.

Astori: 5 Commette un’ingenuità colossale commettendo il fallo del calcio di rigore.

Olivera: 5.5 Non riesce a pungere davanti. Non incisivo come dovrebbe, da rivedere.

Veretout: 6 Colpisce un palo clamoroso che poteva riaprire la partita. Esordio sufficiente. 80′ Zekhnini: sv

Benassi: 5 Non trova posizione in campo e fa fatica ad entrare in partita. Non convince. 55′ Cristoforo: 6 Fino al 3-0 aveva dato velocità alla manovra.

Sanchez: 5 Non convince, falloso e macchinoso.

Dias: 5.5 Il giocatore è interessante, Nagatomo gli concede poco.

Eysseric: 6 Buon inizio, nella ripresa cala un po’ ma il giocatore è interessante.

Simeone: 6 Ci prova di testa non è fortunato. Si batte, buon esordio. 60′ Babacar: 6 Poteva riaprire la gara, Handanovic ha salvato miracolosamente.

All.: Pioli: 6 Fa quello che può con una squadra nuovissima. Passivo troppo pesante, almeno un gol poteva arrivare.