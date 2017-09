Juventus-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina perde di misura a Torino con la Juve. I viola danno battaglia fino alla fine è rischiano il pareggio.

Sportiello: 6 Un’uscita a vuoto. Nel complesso però merita la sufficienza.

Astori: 6 Lotta

Pezzella: 6 Dietro va bene. Anche in dieci contro undici fa bene.

Biraghi: 6 Sulla fascia spinge e cerca di pungere.

Laurini: 6 Pioli lo cambia immotivatamente. Fino a quel momento aveva fatto bene. 51’Gaspar: 5 Entra e perde di vista Mandzukic che segna il gol dell’1-0.

Badelj: 5.5 Tocca tanti palloni, imposta e fa tanti falli che gli costano la doppia ammonizione.

Veretout: 6 Regge l’urto a centrocampo.

Chiesa: 6 Qualche buono spunto. Sempre in partita.

Thereau: 6.5 Bene, mette in difficoltà la retroguardia bianconera. 69’ Sanchez: 6 Lotta purtroppo quando la squadra è ridotta in dieci.

Simeone: 6 Tanto impegno. Non era facile sfondare.

Benassi: 5.5 Non esce dal guscio. Un tiro da fuori area e poco altro. 61’ Gil Dias: 5.5 Non combina molto.

All.: Pioli: 5.5 La Fiorentina tiene testa alla Juve, la gara è persa e la domanda è questa: perché è stato tolto Laurini?