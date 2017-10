Chievo – Fiorentina, le pagelle dei Viola

La Fiorentina è sconfitta al Bentegodi da un modesto Chievo. I viola passano con Simeone, ma vengono superati dalla doppietta di Castro.

Sportiello: 5.5 A sbagliare sul primo gol clivense è Biraghi, sul raddoppio poteva fare di più.

Bruno Gaspar: 5.5 Spinge, ma la fase difensiva non è il top.

Pezzella: 6 Dietro gli errori non sono suoi, sbaglia poco.

Astori: 5.5 Non sempre all’altezza della situazione.

Biraghi: 4.5 Sul gol di Castro la combina grossa. Anche sul raddoppio è suo l’errore.

Veretout: 6 A centrocampo se la cava.

Badelj: 6 Tocca tanti palloni, spreca con conclusioni fuori misura, merita tuttavia la sufficienza.

Benassi: 5 Si chiede di più ad un giocatore come lui. In ombra. 32’ s.t. Babacar: sv

Thereau: 6 Il cross per il momentaneo vantaggio di Simeone. 11’ s.t. Saponara: 5.5 Rientra, tanto fumo, poco arrosto.

Chiesa: 5.5 Combina poco, ad inizio ripresa è sostituito. 7’ s.t. Gil Dias: 6 Prova a spingere sulla destra.

Simeone: 6.5 Il gol e altre buone occasioni.

All. Pioli: 5.5 La Fiorentina è condannata da due errori. Adesso la classifica piange.