Pagelle viola, Veretout e Chiesa tra i migliori in Lazio-Fiorentina

La Fiorentina pareggia a tempo scaduto a Roma con la Lazio. I biancocelesti passano con de Vrij nel primo tempo. Nel finale un fallo su Pezzella è sanzionato al VAR con il penalty. Baba è freddo e trasforma.

Sportiello: 6 Sul primo gol della Lazio non è impeccabile. Salva su Immobile.

Biraghi: 6 Tanta buona volontà. Poca precisione però.

Pezzella: 6 Sul gol di de Vrij dorme. Comunque tutto il resto della difesa non sembra essere esente da colpe. Poi si guadagna il rigore del pari.

Astori: 6 Pochi errori. Ci prova in fase offensiva

Laurini: 6 Fa il suo compito. Gara senza sussulti. 64’ Hugo: 6 Uno squarcio di ripresa. Tutto ok.

Chiesa: 6.5 Si danna per cercare superiorità in avanti. Spreca una buona occasione.

Veretout: 6.5 Bene a centrocampo. Lotta è imposta.

Badelj: 6 Non demerita, ma a centrocampo dovrebbe cambiar passo.

Thereau: 6 Bene, un bel pallone per Chiesa. Si è mosso bene. 60’ Babacar: 6 Trasforma freddamente il rigore a tempo scaduto.

Benassi: 5.5 Qualche conclusione a salve. Corre tanto, ma ci si aspetta di più. 76’ Saponara: 5.5 Poche idee.

Simeone: 5 Una conclusione nel primo tempo e poco altro.

All.: Pioli: 6 La Fiorentina gioca benino e nel finale agguanta un pari meritato Grazie al rigore trasformato da Babacar.