Cagliari-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina passa a Cagliari e si lancia alla caccia della zona Europa League. Un gol di Babacar nel finale consegna i tre punti agli uomini di Pioli.

Sportiello: 6.5 Ottimo tra i pali, pochissimo errori.

Milenkovic: 6.5 Buonissima gara all’esordio. Sbaglia poco. 83’ Sanchez: 6 Nel finale in difesa e poi a centrocampo. Bene.

Hugo: 6.5 Benissimo da titolare. Gara maiuscola in difesa.

Astori: 6.5 Salva una palla difficilissima nel finale.

Chiesa: 7 Solita prestazione maiuscola. Perde pochi duelli, va alla conclusione, gli manca solo il gol.

Biraghi: 6 Non commette errori. Partita senza sbavature.

Badelj: 6.5 Lotta tanto. Imposta ed è fondamentale a centrocampo. 88’ Laurini: sv

Veretout: 6 prezioso a centrocampo. A volte impreciso.

Benassi: 6 Litiga con Chiesa, recupera e imposta. Anche lui sufficiente.

Thereau: 5.5 Servirebbe maggiore incisività 70’ Babacar: 7 Il gol partita, che vale i tre punti.

Simeone: 6 Va vicino alla rete. Cragno è bravo su un colpo di testa e poi nella ripresa è murato sul più bello.

All.: Pioli: 7 La Fiorentina dichiara guerra alla zona Europa League. Avanti!