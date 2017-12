Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria, le pagelle dei viola

La Fiorentina passa il turno di Coppa Italia e approda ai quarti di finale. I viola battono la Samp per 3-2 grazie ai gol di Baba e ai rigori di Veretout. Per il Doria a segno Barreto e Ramirez.Dragowski: 5.5 Sul gol di Barreto non ha colpe, intuisce solamente il rigore calciato da Ramirez. Non dà eccessiva sicurezza al reparto.

Gaspar: 6 Spinge, ma lo fa in maniera a volte disordinata. Dietro comunque non va male.

Pezzella: 6.5 Sfiora la rete di testa. In difesa sbaglia poco. Continua il suo ottimo periodo.

Astori: 5.5 Il rigore su Ramirez gli costa la sufficienza. Poteva costare carissimo in chiave qualificazione.

Biraghi: 5.5 In fase difensiva Barreto lo mette in difficoltà. Non brillantissimo. 72’ Hugo: 6 Lotta nel finale.

Sanchez: 6.5 Lotta tanto a centrocampo, anche se a volte non è preciso, si merita la sufficienza piena.

Veretout: 7 Due rigori calciati in maniera magistrale. L’ultimo pesantissimo, vale i quarti. A centrocampo davvero bene.

Saponara: 5.5 Non è brillante, ma giocare quasi tutta la partita non può che avergli fatto bene. Ci aspettiamo molto da lui nella seconda fase di stagione. 79’ Eysseric: sv

Benassi: 6 Suo l’assist per il gol di Baba in apertura. Lotta tantissimo e anche se a volte non appare lucido, resta sempre in partita fino all’ultimo.

Chiesa: 6 Corre e si dimena per tutta la gara. Sfiora la rete ma non è fortunato.

Babacar: 6.5 Un gol e un rigore procurato. Questo il suo score al termine del match. Ma per il resto della gara sembra un gigante che dorme. 65’ Simeone: 5.5 Non è lucido in un paio di circostanze. Comunque c’è lui a mettere in difficoltà Murru che tocca di mano e causa il rigore del 3-2.

All.: Pioli: 6.5 La Fiorentina due non esalta, ma è compatta e alla fine soffre, ma vince e va ai quarti.