Fiorentina-Sassuolo, le pagelle dei Viola

La Fiorentina vince contro il Sassuolo con un perentorio 3-0. I gol sono di Simeone e Veretout nel primo tempo. Nella ripresa arriva il sigillo di Chiesa. La Fiorentina adesso è settima.

Sportiello: 6 Salva sul tiro di Peluso, aiutato anche dal palo. Pomeriggio tranquillo.

Laurini: 6.5 Suo il cross da cui nasce il gol dì Veretout. Bene sulla fascia. 75’ Victor Hugo: 6 Tutto ok quando in campo.

Astori: 6 Dietro si soffre poco. Matti gioca come un ex e tutto è più facile.

Pezzella: 6.5 Sfiora il gol più di una volta di testa. Dietro non concede niente.

Biraghi: 6 Bene. Sempre nel vivo dell’azione, perde pochi duelli.

Veretout: 6.5 Gol a parte, a centrocampo è un osso duro per gli avversari.

Badelj: 6 Solita geometria. Prezioso riferimento per i compagni.

Chiesa: 6.5 Il giovane anche oggi ha fatto vedere di che pasta è fatto. Suo il gol del definitivo 3-0.

Benassi: 6 Davanti alla linea d’attacco fa la sua parte. Corre tantissimo e recupera molto palloni.

Thereau: 6 Gli manca solo il gol, dà tutto finché in campo. 75’ Babacar: 6 Buon squarcio di gara.

Simeone: 7 Suo il gol che apre i giochi. Mezzo punto in più di incoraggiamento. 86’ Saponara: sv

All.: Pioli: 7 La Fiorentina è settima. Vince e convince. Adesso la difficilissima gara di Napoli.