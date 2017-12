Napoli-Fiorentina, le pagelle dei viola

La Fiorentina non molla e pareggia a Napoli. I partenopei sono fermati sullo 0-0 dai coraggiosi uomini di Pioli, che rispondono colpo su colpo a Mertens e compagni.

Sportiello: 7 Salva su Zielinski e su Mertens. Sempre attento.

Laurini: 6 Si soffre dalle sue parti a volte. Tanto impegno. 79’ Gaspar: 6 Buone iniziative quando in campo.

Astori: 6.5 Dietro nel finale si soffre tanto. Lotta, svetta di testa e aiuta i compagni.

Pezzella: 6.5 In difesa sbaglia poco. Sicuramente tra i migliori.

Biraghi: 6 Anche lui soffre, combatte e non molla mai.

Chiesa: 6.5 Si sfianca, soffre ed esce stremato. 73’ Gil Dias:

Veretout: 6 Ordine a centrocampo, forse un po’ di intraprendenza in più non guastava.

Badelj: 6.5 Sempre punto di riferimento della squadra. Gara ok.

Benassi: 6 Bene, tanti palloni toccati, innesta le azioni d’attacco.

Simeone: 6 Ha almeno tre occasioni, le spreca, ma c’è sempre.

Thereau: 6 Corsa e lotta. Non molla mai. 67’ Sanchez: 6.5 Entra e dà una gran mano a centrocampo.

All.: Pioli: 7 Un punto al San Paolo dopo novanta minuti gagliardi.