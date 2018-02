Atalanta-Fiorentina, le pagelle dei viola

Solo un punticino per la Fiorentina a Bergamo. I viola passano con Badelj, ma nel finale di tempo si fanno riprendere da un gol di Petagna. Nella ripresa l’Atalanta ci prova, ma Falcinelli nel recupero sfiora la rete con i viola ridotti in dieci per l’espulsione di Milenkovic.

Sportiello: 5.5 Una sola vera conclusione, il gol. Non è un buon momento per lui.

Biraghi: 6.5 Lotta, sfiora la rete. Nel complesso merita la sufficienza ampia.

Astori: 6.5 In difesa combatte, probabilmente è il migliore. Chiude situazioni complicate.

Pezzella: 6 Grande carattere, nel finale di testa poteva avere più fortuna.

Milenkovic: 4.5 Sul gol perde Petagna. Nella ripresa due falli in pochi minuti gli costano il rosso.

Badelj: 6.5 Il gol del vantaggio e una gara abbastanza buona.

Chiesa: 5 In ombra, non convince nel pomeriggio piovoso di Bergamo.

Benassi: 5.5 Non incide come dovrebbe, spesso anonimo 69’ Dabo: 6 Fa un po’ di confusione, ma gli va sempre bene.

Veretout: 6 Ordinato, senza strafare riesce a giocare un’onesta prestazione.

Gil Dias: 5.5 Poteva e doveva essere più incisivo, ha avuto buone occasioni, quasi sempre tutte sprecate. 83’ Thereau: sv

Simeone: 5 Sbaglia un gol nel primo tempo, nella ripresa poi è sostituito. 60’ Falcinelli: 6 Nel finale sfiora la rete.

All.: Pioli: 6 La Fiorentina non gioca male, ma poteva fare di più. Alla fine contro una squadra reduce dalla fatica di giovedì arriva solo un punticino.