Fiorentina – Chievo, le pagelle dei viola

La Fiorentina batte il Chievo di misura al termine di una gara brutta e condizionata dal vento. Queste le pagelle dei giocatori viola.

Sportiello: 6.5 Determinante in almeno tre circostanze il numero uno viola si riscatta.

Biraghi: 7 Prima mette in difficoltà Sorrentino, poi segna il gol dell’1-0.

Astori: 6.5 Dietro pochi errori nonostante la ripresa giocata contro vento e col Chievo che spingeva.

Pezzella: 6 la partita nella ripresa si complica, ma nonostante tutto non perde la testa.

Hugo: 6 Sempre attento nel reparto arretrato. Gara buona.

Chiesa: 6 Prova a spingere in contropiede, in alcune circostanze è pericoloso. 88’ Gil Dias: 6 Va vicino al gol.

Benassi: 5.5 Segna un gol in fuori gioco. A centrocampo un po’ impreciso.

Cristoforo: 6 A sorpresa in campo, non fa rimpiangere Badelj. 70’ Dabo: 6 Lotta nel finale.

Veretout: 6 Sfiora il raddoppio. A centrocampo è macchinoso, ma efficace.

Simeone: 5.5 Sbaglia il gol del raddoppio. Davanti si fatica.

Falcinelli: 5.5 Anche lui davanti fa tanta confusione, poi si fa male. 88’ Thereau: sv

All. Pioli: 6 La Fiorentina torna a vincere al Franchi. Il gioco non entusiasma e forse i cambi potevano essere fatti prima degli infortuni di Chiesa e Falcinelli.