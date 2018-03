Davide per sempre, la cancellata dello stadio Franchi conservata dalla Fiorentina

Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere lasciati ai cancelli di tribuna dello Stadio Franchi.

Tutto il materiale sarà custodito nel rispetto di chi ha voluto lasciare un messaggio per il Capitano ed insieme alla famiglia decideremo, scrive la società viola, come meglio conservare queste dimostrazioni d’amore per mantenerle nel tempo.

Cliccando sul link sottostante è stata ricreata la cancellata del Franchi che è visitabile on-line.