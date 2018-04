Fiorentina-Crotone, le pagelle dei viola

Le pagelle dei Viola al termine della gara vittoriosa con il Crotone. I gol di Simeone ad apertura del match e poi nella ripresa il raddoppio di Chiesa.

Sportiello: 6.5 Salva su Trotta nel finale. Bene tra i pali.

Laurini: 6 Disciplinato sulla fascia, gara sufficiente. 83’ Gaspar: sv

Pezzella: 6 Dietro, da capitano, sbaglia pochissimo.

Hugo: 6 Il Crotone compiccia poco. Tuttavia in difesa è sempre attento.

Olivera: 6.5 Spina nel fianco. Sulla fascia va. Ottime intuizioni.

Saponara: 7 Il vero Saponara lo abbiamo visto oggi. Assist e ottime giocate.

Chiesa: 7 Gol e tante altre buone cose. Nel finale esce tra gli applausi. 75’ Lo Faso: sv

Veretout: 6 Bene a centrocampo. Recupera e imposta.

Eysseric: 6.5 Gara ok pre il francese. Che è sempre puntuale.

Cristoforo: 6 Buon primo tempo. Preciso e mai banale. 52’ Dabo: 7 Entra ed è decisivo a centrocampo.

Simeone: 6 Il gol che apre il match.

All.: Pioli: 7 La Fiorentina continua a vincere. Molto bene.